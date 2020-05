Van stapelbed naar corona-scherm op het terras

,,Het is natuurlijk nooit de beste oplossing, want niemand wil schermen op zijn terras. Maar nu kan het misschien helpen", volgens Van Goor. The Sleeping Agency is een bedrijf dat slaapconcepten ontwikkelt, waaronder stapelbedden voor festivals. Omdat die deze zomer niet meer worden gehouden dacht hij deze bedden in te kunnen zetten op terrassen: het onderste slaapgedeelte eruit, daar tafel en stoelen in plaatsen en aan de zijkant een plastic, transparant zeil spannen. ,,Je moet het zien als de schermen zoals die nu bij de kassa's in de supermarkt hangen.”



Terrassen die niet zo groot zijn

De bedden zijn 90 centimeter breed en ruim twee meter hoog. Klinkt ideaal voor terassen die niet zo groot zijn. Er is dan wel geen 1,5 meter afstand tussen de tafels, maar wel een hoog scherm dat bescherming biedt. Of dat aan de RIVM-regels voldoet is de vraag.



The Sleeping Agency is momenteel in gesprek met ongeveer zes horecazaken in Gorinchem, Breda en Rotterdam. De bedden zijn meteen inzetbaar, want ze staan nu ergens in de opslag. De beschermingszeilen kan het bedrijf later weer gebruiken bij een ander concept.