Van Smerdiekse savanne tot Bredase biljartlakens: hoe doorstaan voetbalvelden de zomer?

DroogteTerwijl het voetbalseizoen steeds dichterbij komt, lijkt de laatste regenbui steeds langer geleden. Grasmeesters, greenkeepers, terreinknechten, accomodatiemanagers; hoe je ze ook wilt noemen, één ding hebben ze gemeen. Ze zijn deze weken druk in de weer om hun velden tegen het weer in op tijd voetbalklaar te maken.

Daarbij krijgen ze vaak hulp van de gemeente. Zoals bij Internos in Etten-Leur, waar de dorre plekken in de velden goed zichtbaar zijn, maar bestuurder René Verwijmeren overwegend positief is. ,,Het gras is inderdaad niet zo groen als zou moeten, maar ook niet zo bruin als op veel andere plaatsen. Dat is te danken aan de gemeente, die sproeit elke dag.'' Hij verwacht geen acute problemen voor de seizoensstart. ,,De trainingen beginnen de dertiende, dus hopelijk gaat het voor die tijd nog regenen. Maar dat weet je natuurlijk nooit...''

Sproei-installatie

Quote Volgende week gaan ze gewoon weer trainen. Sjaak van Treijen Ook bij Lepelstraatse Boys zijn ze blij met de gemeente, zegt terreinmanager Sjaak van Treijen. ,,Gezien de omstandigheden hebben we niets te klagen, door de automatische beregening vanuit de gemeente. Volgende week gaan ze gewoon weer trainen. De zomer heeft ons niet klein gekregen.''

Bij Rksv Halsteren in dezelfde gemeente, liggen de zaken iets anders. De hoofdklasser is alweer even in training, maar door een kapotte sproei-installatie kon er twee weken niet worden gesproeid, zegt trainer Peter Pijpers. ,,Daar had de gemeente wel wat scherper op mogen zijn. Wij zijn de hoogst spelende club in de regio, maar ik geloof niet dat daarnaar gekeken wordt.'' Inmiddels is dat euvel verholpen. ,,Dan zie je het wel bijtrekken, het wordt gelukkig in ieder geval weer wat groener.''

Volledig scherm 'De savanne van SV Smerdiek' in Sint Maartensdijk. De velden op Tholen hebben zwaar te lijden gehad onder de droogte. © Peter Franke

'Savanne'

Quote Het is plat gezegd dramatisch. Leander Brinkman Op het eiland Tholen is de situatie nog nijpender. Er wordt al gesproken over 'de savanne van Smerdiek'. Bij de vereniging uit Sint-Maartensdijk kan tot oktober niet op het hoofdveld worden gevoetbald, omdat het totaal verdord is. ,,Het is plat gezegd dramatisch'', concludeert bestuurslid Leander Brinkman. ,,Het hoofdveld is nog niet doorgezaaid, daar moet het eerst 40 millimeter voor regenen. En dan moet het nog ontkiemen. Terwijl de eerste bekerronde al op 1 september is, 9 augustus willen we beginnen met trainen''

Dus wordt er gezocht naar alternatieven. ,,We kunnen terecht op het sportveldje van camping De Muie hier vlakbij. En we kunnen trainen op het strand, afhankelijk van het tij van de Oosterschelde.'' Volgens Brinkman kampt het hele eiland met dit probleem. Dinsdag komen bestuursleden van de Tholense verenigingen bij elkaar voor overleg.

Kwetsbaar

Bij het Bredase JEKA heeft grasmeester Gerard de Liefde een stuk minder zorgen. ,,Het ligt er goed bij, de gemeente heeft extra sproeiuren ingezet. Ik zal niet zeggen dat het fantastisch is, dat kan niet na zo'n zomer, maar het is wel gewoon groen.''

Dat wil niet zeggen dat hij achterover kan leunen. ,,Met 1750 leden en gemiddeld 50 wedstrijden op een zaterdag zul je doordacht met je velden moeten omgaan.'' Daarbij is niet alleen de droogte een factor. ,,Het is afwachten wat er de komende anderhalve maand gaat gebeuren. Krijgen we nu een lange regenperiode, dan moet je velden wat eerder dan normaal afkeuren. Het gras heeft in de zomer minder aanwas gekregen dan anders, dus het is kwetsbaarder.''

Volledig scherm breda-foto : ron magielse gerard de liefde (r) is terreinmeester bij vv jeka en is belast met het bespeelbaar houden van de velden. da's geen sinecure in deze uitzonderlijk droge periode. zo maken de spoeiers overuren. bijkletsen met iemand van de gemeente breda bij de velden naast het hoofdveld. goed onderscheid tussen goede groene velden achterin en stukjes 'restveld'. © ron magielse / pix4profs

Quote Gras is uiteinde­lijk een onkruid dat nooit vergaat. Gerard de Liefde De Liefde houdt de natuurgrasvelden daarom twee weken langer onbespeeld, tot begin september. ,,Dan pakt het misschien nog wat regen mee. Dan hoor je: 'Wat zonde, want er ligt een prachtige mat'. Maar als je er nu op gaat spelen, is het geen prachtige mat meer.''

Onkruid

In het begin van het seizoen mogen alleen de jongste jeugdteams op de sprieten, de senioren en adolescenten spelen vooral op kunstgras. ,,Want een vent van tachtig kilo richt meer schade aan dan een kind van dertig.'' Ook dat kunstgras heeft overigens z'n nadelen; dat wordt in de volle zon zo'n 12 graden warmer dan echt gras. ,,Als het dertig graden is, laat ik daar ook niet op spelen, dat kun je mensen niet aandoen.''