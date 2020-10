Van schoolproject tot volwaardig bedrijf: vier (ex-)ingenieursstudenten lanceren beschermende wielerbroek

Het was aanvankelijk meer een fictief studentenproject onder de naam ‘The Company’ maar gaandeweg ontdekten de vier musketiers dat er toch wel mogelijkheden waren. Na twee jaar zijn ze klaar. “We zijn nu klaar met onze Velusta PROTEC I”, zegt Joren Vervoort.



“Door een speciaal door ons ontwikkelde stof creëren we een laagje van amper 4 millimeter dik dat in de broek geplaatst wordt. Uit testen die we uiteraard hebben gedaan, blijkt het de val te dempen en beperkt het de kans op stevige schaafwonden tot een minimum.” Hun product – dat de voorbije twee jaar nog volop in ontwikkeling was – viel wel al in de prijzen op de European Enterprise Challenge in Riga en ze kregen de Start Academy Award van ING.