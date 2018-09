Van Rossems mopperen op Breda in nieuw seizoen 'Hier zijn de Van Rossems'

In Hier zijn de Van Rossems delen historicus Maarten van Rossem, zijn broer Vincent (architectuurhistoricus) en zus Sis (kunsthistoricus) hun kennis en ongezouten mening over de geschiedenis van verschillende steden in Nederland, België en Duitsland. In vorige seizoenen werden onder meer Eindhoven, Brussel, Middelburg, Keulen, Rotterdam en Den Bosch al aangedaan.

Woensdag werden de broers en zus - die zacht gezegd niet snel ergens van onder de indruk zijn - samen met een cameraploeg gespot op de Hoge Brug in het centrum van Breda. Waar in de stad de televisiemakers nog meer opnames maakten, is nu natuurlijk de vraag. Die locaties kunnen zomaar eens op de korrel genomen worden.

Philips Stadion

Zo zei Maarten van Rossem eerder over het Philips Stadion in Eindhoven: ,,Het is net alsof je in een soort spookachtige film zit, je door een soort kabouterdorp rijdt en ineens verschijnt die mislukte vliegende schotel voor de horizon. Het is echt een idioot ding." De Van Rossems opperden zelfs het stadion af te breken. ,,Dat zou heel goed zijn."