Van rigide regeltjes worden Bredanaars opstandig

‘Koning van de paarden’ Jan F. weer voor de rechter in Europees vleesfrau­de­schan­daal

25 februari BREDA - Meermaals veroordeeld vleesfraudeur Jan F. (71) uit Breda verschijnt vrijdag (weer) voor de rechtbank in Breda voor zijn vermeende rol in het Europese paardenvleesschandaal. Justitie ziet hem als absolute hoofdrolspeler bij de fraude in 2012 en 2013.