Van Rammstein tot Julio Iglesias: Greenhouse Talent haalt ze vanuit Breda naar Nederland

In het kantoor van Greenhouse Talent in Breda hangen overal posters aan de wand van artiesten die het bedrijf geboekt heeft: van het Engelse rockicoon Bryan Ferry tot de Duitse schlagerdiva Helene Fischer. Boekers Tom Ketelaar en Wouter de Wilde zijn bij de meeste optredens aanwezig, maar het is niet zo dat ze alle artiesten dan ook écht spreken. Bij de twee bovengenoemde was dat toevallig wel zo. “Jij hebt zelfs drie zoenen en een knuffel van Helene Fischer gekregen,” zegt Ketelaar tegen De Wilde. “Inderdaad”, lacht hij. “En we zijn met Bryan Ferry in zijn studio in Londen geweest, dat was heel bijzonder.”