Van opperbeste stemming naar sombere stilte in Breda na één doelpunt

En we prikken maar door in West-Bra­bant, elke week meer

22 mei BREDA - Als in een goed geoliede machine werken GGD-medewerkers zeven dagen in de week op zes priklocaties in West-Brabant. De ene na de andere vaccinatie verdwijnt in linker- of rechterarm. Verslag vanuit de XL-vaccinatielocatie Breepark in Breda.