Van ontucht met 14-jarig meisje verdachte Bredase zorgverlener: ‘Geen penis op foto maar teddybeer’

‘Rolstoel­vrien­de­lijk toilet op de Grote Markt, zou mooi zijn toch’

7:30 BREDA - Net nu Breda Gelijk, tot 2017 nog het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG) geheten, het 20-jarige bestaan viert komt landelijk het bericht binnen dat mensen met een beperking slechter af zijn dan drie jaar geleden. Alarmerend signaal, vindt voorzitter Stef van de Weerd. Gelukkig is in Breda in al die jaren wel de nodige vooruitgang geboekt. ,,Maar we zijn er nog niet.”