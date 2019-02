Van nachtenlang op stap naar thee op de bank

Nancy: ,,We kennen elkaar van Euretco. Daar werkte ik al en Saskia werd mijn collega. We zaten samen op één kamer.”

Saskia: ,,Dat is nu twintig jaar geleden. Jee, zo lang al hè? We waren commercieel medewerker. Het klikte direct.”

Nancy: ,,Ja, we maakten veel lol. We waren twintigers toen. We werkten allebei fulltime, dus je spreekt elkaar elke dag. We deelden veel met elkaar. Op een gegeven moment gingen we met een groepje collega's stappen, zo onstond onze vriendschap ook buiten het werk.”