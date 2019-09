Van Lunteren verliest voordracht voorzitterschap SP maar blijft kandidaat

BREDA - Het partijbestuur van de SP draagt Jannie Visscher (58) voor als kandidaat-voorzitter van de SP. Visscher was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Oud-wethouder Patrick van Lunteren (49) van Breda die zich ook kandidaat stelde trekt zich niet terug. ,,Ik handhaaf mijn kandidatuur. Ik vind dat de leden een keuze moeten kunnen maken voor mensen die de moed hebben op te staan.”

Of hij zich gepasseerd voelt? ,,Het lag toch wel in de lijn der verwachting. De voordracht is nooit voor de volle honderd procent zeker. Er waren meer kandidaten, ik was de enige die daarmee naar buiten is gekomen. Ze kiezen nu voor Jannie, een prachtvrouw en goeie wethouder. Ze heeft haar sporen verdiend. Maar ik denk dat de functie toch beter bij mij past, bij wat er nodig is in de partij. Ik ben een wat ander type, toch meer uitgesproken.”

Ruime ervaring

Het partijbestuur noemt Jannie Visscher ‘zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats’. Vanwege haar ruime ervaring in de partij, gedrevenheid en no-nonsense stijl. Van Lunteren (van huis uit milieukundige) was van 2014 tot 2018 wethouder in Breda, voor die tijd fractievoorzitter en fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in 2018 moest de SP in Breda terug van zes naar vier zetels. De partij verloor het pluche, waarna hij de lokale politiek verliet.

Eerder zei hij over zijn kandidatuur: ,,We moeten weer frisheid uitstralen, niet blijven mopperen en bij de pakken neerzitten als het niet meezit. De gelederen sluiten, dat is nu belangrijk. Oplossingsgericht.” Het voorzitterschap is vacant na het vertrek van Ron Meyer die op 27 mei zijn conclusies trok uit een dramatische nederlaag bij de Europese verkiezingen. Tijdens de ledenvergadering die elke SP-afdeling van 13 tot 23 november organiseert, kiezen de aanwezige leden het nieuwe SP-partijbestuur. De definitieve uitslag wordt op het congres van 14 december bekend gemaakt.