‘Van links naar rechts’ tijdens Breda in Concert op Chasséveld

Breda in Concert: alles in gereedheid voor een oer-Hol­lands feestje

16:06 BREDA - Het frietvet is warm, de eerste broodjes pulled pork zijn klaar om geserveerd te worden en de churros kunnen de olie in. De tapkraan doet blondschuimend zijn werk en in de koeling staat de boswandeling al koud. Breda in Concert trapt op het Chasséveld af met Ferry Goorden.