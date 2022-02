Van Langendijk naar Heerbaan, nieuwe Bredase testlocatie in gebruik genomen

Betere doorstro­ming niet genoeg voor Teteringen, dorp wil minder verkeer op Oosterhout­se­weg

TETERINGEN - ‘We laten ons niet meer foppen!’ Met die boodschap maakte Dré Pols van de Actiegroep Oosterhoutseweg de Bredase raad duidelijk dat Teteringen klaar is met loze beloften over het oplossen van de verkeersdruk in het dorp. Ook de politiek zet vraagtekens bij het effect van de maatregelen uit het verkeersonderzoek.

14:15