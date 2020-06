Van klinkers naar asfalt in Schutsestraat Prinsenbeek

Fietser met strafblad van 27 kantjes loopt gewoon weg na zwaar ongeluk: ‘Asociaal’

13:04 BREDA - De wielrenner reed niet eens hard, 20 kilometer per uur maar, want de Galderseweg in Breda zat vol gaten en hobbels. Maar precies toen hij een fietser, een verslaafde dakloze, wilde inhalen, sloeg die zonder te kijken of richting aan te geven naar links af.