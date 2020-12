Van kijkdoos tot houten creatie: veel animo voor kerststallenroute in Bavel

Het initiatief voor de Bavelse kerststallenroute komt van Nienke Vegter. De Bavelse zag het idee bij haar broer in Baarn, waar zo’n route al 25 jaar traditie is. ,,Daar lopen we na het kerstdiner altijd een ronde door Baarn. Zeker in het donker zijn al die verlichte kerststallen prachtig”, vertelt Vegter. ,,Omdat we door corona dit jaar kerst thuis vieren, ontstond het idee in Bavel een kerststallenroute op te zetten.”

Met succes, want al 75 adressen hebben zich aangemeld. Vegter: ,,Ontzettend leuk dat het idee zo enthousiast wordt omarmd door het dorp. Hoe meer deelnemers, hoe leuker het is voor de wandelaars. Alleen in de wijk Nieuw Wolfslaar blijft het aantal nog wat achter. Ik hoop dat daar dit weekend nog wat aanmeldingen bij komen.”

Kijkdoos

Om mee te doen is het voldoende om een kerststal met verlichting neer te zetten. Het maakt niet uit of de stal groot of klein is, modern of klassiek. ,,Juist die variatie maakt de route leuk”, zegt Vegter uit ervaring. ,,Het kan een kijkdoos zijn of een enorme stal in de tuin. Ook een stalletje achter het raam mag, zolang het maar goed zichtbaar is vanaf de straat.”