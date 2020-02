Van keuzestress weinig sprake tijdens open dagen op scholen in Breda

De Nassau Scholengemeenschap aan de De La Reyweg zette zaterdag de joker in: Nauro, een robot (vandaar de naam, Nassau Robot). Conrector Hans Teunissen is er maar wat trots op: “Nauro staat nu in een glazen hokje om beschadiging te voorkomen. En we hebben hem -of haar, het, hoe je het noemen wil- stilgezet, want hij werd wel erg druk. Ik ben vooral trots omdat Nauro precies laat zien waar wij als school voor willen staan. Innovatie en samenwerking. Want Nauro is hier helemaal bedacht, gemaakt, geprogrammeerd, alles. Zes groepen van gymnasium, vwo en mavo zijn er een half jaar aan bezig geweest. We hadden ook een robot kunnen kopen, maar dit is veel waardevoller. Of Nauro in de toekomst onderwijstaken overneemt? Ik hoop het niet. Maar die vakoverschrijdende aanpak, dat is wél de toekomst.”