Van jachtslot tot thuisbasis voor het waterschap

Herrie­schop­per Heilig Hartkerk Breda komt week later weer vrij en dreigt voorbijgan­gers neer te steken

15:48 BREDA - De 48-jarige man die eind vorige maand voor een hoop commotie zorgde rondom de leegstaande Heilig Hartkerk in Breda is opnieuw ernstig in de fout gegaan. De Bredanaar bedreigde willekeurige voorbijgangers met een steekvoorwerp en moest onder schot gehouden worden om overmeesterd te worden.