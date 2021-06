Van inbraak verdachte Rico had geen koevoet maar een dekbedovertrek bij zich: ‘Dit is wel een beetje raar’

Made in West-Brabant Bredase bofkipbur­ger van De Vegetari­sche Slager wereldwijd op het menu: ‘Je moet beleven dat je vlees proeft’

12:00 BREDA - Nadat Jaap Korteweg zijn bedrijf De Vegetarische Slager, gevestigd in Breda, in 2018 verkocht aan Unilever is het met de verkoop van vegetarische producten heel hard gegaan. ,,Alles draait om beleving en vooral smaak.”