Van hondenpoep tot een nieuw park: in Zundert praten inwoners mee

ZUNDERT - Dat de oude Rabobank in Zundert een park wordt met een klein appartementencomplex, is duidelijk. Maar hoe moet dat eruit zien? Inwoners kunnen daar nu zelf over meedenken.

Speciaal om inwoners van de gemeente Zundert over dit, maar ook over andere onderwerpen, in een vroeg stadium te raadplegen, is er een nieuw digitaal inwonersplatform gelanceerd. ‘Samen Zundert’ heet het. Een website waar elke inwoner van ouder dan zestien jaar zich voor kan aanmelden. Waarna hij of zij over vanalles kan meepraten.

Eigen ideeën

Over de inrichting van het park bijvoorbeeld. Maar ook over andere onderwerpen. Over zwerfvuil, bouwplannen, de inrichting van wegen. Maar het hoeft niet louter over zaken te gaan die de gemeente heeft bedacht. Inwoners kunnen zelf ook met iets komen.

‘Samen Zundert’ is sinds woensdag in de lucht. Burgemeester Joyce Vermue: ,,Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners zo kunnen meedenken en meedoen bij plannen en projecten van de gemeente. Zij weten heel goed wat er in hun omgeving speelt en waar waarde aan wordt gehecht.”

Betrokken inwoners

In de gemeente Zundert, zegt Vermue: ,,Leven bevlogen en betrokken inwoners met waardevolle kennis over de eigen leefomgeving. Het zou jammer zijn als we dit niet benutten om samen onze gemeente mooier te maken.”

Wie mee wil praten (nu dus al over het nieuwe park in hartje Zundert) of wie een initiatief of onderwerp wil aandragen, kan zich aanmelden via de website van het digitale platform: www.samenzundert.nl. Daar staat een uitgebreide uitleg over de werkwijze. Overigens is meedoen niet anoniem.