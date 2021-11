Van het gas af rond 2044, maar wie betaalt blijft ongewis

Vragen genoeg bij de 150 bezoekers van de webinar over de gemeentelijke transitievisie warmte. Een transitie die zowel financieel als bouwtechnisch een monsterklus is, zo erkent ook wethouder Greetje Bos. ,,Dit is een olifant en die eet je niet in een keer op. Je moet hem in plakjes snijden en je begint met de kleine dingen.”