Van grijs naar groen: Tuinzigt krijgt nieuw Nelson Mandelaplein in voorjaar 2020

Jurist uit Zundert krijgt lintje van de Russen... Hoe zit dat?

10:30 ZUNDERT - Waar zijn de Russen bang voor? Omsingeling. Toen Ferdinand Feldbrugge in 1973 voor het eerst terecht kwam in wat toen nog de Sovjet-Unie was, viel het hem meteen op: de uitgestrekte leegte van het land. ,,Bossen en velden zover het oog reikt, met heel af en toe een klein dorp. Je kunt er langs alle kanten zo naar binnen wandelen. Invasie! Dáár zijn de Russen bang voor.’’