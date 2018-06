Van Goghloop Zundert, het succes verklaard in vijf weetjes

ZUNDERT - De elfde Van Goghloop in Zundert is deze zaterdag andermaal een gezelligdorpsfestijn gebleken. Sinds het begin van de loopwedstrijden, en de een jaar later toegevoegde Van Goghwandelingen, is het evenement elk jaar gegroeid.

De editie van 2018 is daar geen uitzondering op. In totaal genoten 759 deelnemers, bestaande uit 333 wandelaars en 426 hardlopers, elk in hun eigen tempo van de prachtige Zundertse omgeving. Vijf weetjes:

1) In Zundert zijn er zonnebloemen voor de winnaar

Wat reik je uit na afloop van een wedstrijd in het geboortedorp van Vincent van Gogh, na een wedstrijd die vernoemd is naar ’s lands grootste schilder? Precies: zonnebloemen. Rina Ooot (60) uit Stampersgat is na de vijf kilometer onderweg naar huis met in haar hand de zonnebloem die behoort bij de eerste plaats. ,,Hij is van de winnaar, maar dat ben ik niet”, zegt ze met een lach.

,,Ik heb deze bloem gekregen van de winnaar omdat deze nog een heel eind moest rijden en hij zij dat het jammer zou zijn als de bloem onderweg zou verpieteren.” Overigens; ondanks dat Rina niet loopt voor het erepodium, is ze tevreden over haar persoonlijke prestatie. ,,Ik kom net terug van een blessure en ik heb het goed gedaan vandaag.”

2) In Zundert zijn er aardbeien voor iedereen

Fruit dat vlak na de finish klaar staat voor de hardlopers is niet ongebruikelijk. Dat er voor de renners bekertjes met verse aardbeien klaar staan, is vrij uniek. De sponsoren CLTV Zundert en Veiling Hoogstraten bieden de lopers vol trots een van Zunderts belangrijkste streekproducten aan.

3) In Zundert zijn meer vrijwilligers dan er nodig zijn

Dat Zundert een grote gemeenschapszin kent, met veel inwoners die er niet vies van zijn de handen uit de mouwen te steken, is bekend. Kijk naar de inspanning voor- tijdens- en na het jaarlijkse corso. Jac van Nispen, voorzitter van de Van Goghloop, steekt zijn waardering voor de 150 à 160 vrijwilligers niet onder stoelen of banken. ,,En we hebben zelfs mensen op een wachtlijst staan om mee te kunnen helpen. Hoe geweldig is dat? Ik ben er trots op dat we dit met zijn allen kunnen doen.”

4) In Zundert wandel je tijdens de Van Goghwandeling nooit twee keer dezelfde route

,,Elk jaar beginnen we zo in januari, februari te kijken naar de nieuwe route”, zegt Johan Kustermans. Ook dit jaar staat de ervaren wandelaar (69) aan de wieg van de Zundertse 30 kilometerwandeling. ,,Je wilt het voor iedereen aantrekkelijk houden”, zegt hij. ,,En er is zoveel moois te zien dat we lek jaar een neiwue route uit kunnen zetten.” Overigens is 30 kilometer een afstand waar Kustermans zelf zijn hand niet voor omdraait. ,,Ik loop zelf jaarlijks zo’n 3.000 kilometer.”

5) In Zundert is volgend jaar gegarandeerd weer een Van Goghloop