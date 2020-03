Van Goghloop Zundert geannuleerd

Bredase Emma (21) vast in Nieuw-Zee­land, maar bij aardige mensen met een héle grote tuin: ‘Gelukje!’

19:02 QUEENSTOWN - De Nederlandse reizigers Emma Kanters en Sterre Kalis zitten 'vast' aan de andere kant van de wereld. Terwijl de Bredase Emma het in alle rust afwacht in Nieuw-Zeeland, komt Haagse in Australië - wegens geannuleerde vluchten - inmiddels om in de coronavouchers.