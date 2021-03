Van GoghHuis Zundert maakt zich klaar voor miljoenen Chinezen

Het is een nieuw project waarvan het idee al een paar jaar geleden werd geboren. Directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis ontmoette een steenrijke Chinese zakenman. ,,Hij vertelde me dat in zijn regio, waar zo’n honderd miljoen mensen wonen, veel Van Goghliefhebbers zijn. De meesten hadden alleen geen geld om, zoals hij, ooit naar Europa te reizen.”