Van GoghHuis in Zundert dankzij mecenas behouden voor de toekomst

ZUNDERT - Er is een belangrijke stap gezet in het behouden van het Vincent van GoghHuis in Zundert. De panden aan de Markt 26 en 27 zijn door de nieuw opgerichte Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert overgenomen van eigenaar Thuisvester. Dit dankzij de financiële steun van een mecenas.

De overname is van groot belang voor de toekomst, zegt Johan Brosens, voorzitter Stichting Van Gogh & Zundert. ,,Begin dit jaar dreigde het Van Goghhuis te verdwijnen. Er was snel een bedrag van 100.000 euro nodig. Dankzij allerlei acties is dat tekort opgelost. Maar met deze actie is onze huisvesting en plek in Zundert ook voor de lange termijn gegarandeerd.''

Mecenas

Volgens Brosens waren er al langer gesprekken met Thuisvester over een eventuele overname. ,,Dit is in een stroomversnelling gekomen toen een particulier mee wilde praten.''



Wie die particulier is, kan hij niet zeggen. ,,De mecenas wil onbekend blijven'', zegt de voorzitter. ,,Maar doordat die mecenas heeft aangegeven de aflossing en rente op zich te nemen, wilde Rabobank De Zuidelijke Baronie de aankoop faciliteren.''