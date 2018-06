Van GoghGalerie en Stedelijk Museum Breda slaan handen ineen

Wie in Breda beeldende kunst wil zien, heeft daartoe weinig mogelijkheden. Al langer klinkt de roep in de stad dat die leemte moet worden opgevuld. Een geluid dat over is gekomen bij de Bredase politiek. Die schreef in het nieuwe coalitieprogramma dat als er een initiatief komt uit de stad voor een kunsthal, daar in 2021 een miljoen euro voor klaarligt.