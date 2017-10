Van Goghconvenant bijt bouwplan appartementencomplex Zundert

ZUNDERT - Hoe kan de gemeente Zundert aan de ene kant zwart-op-wit in een convenant gaan beloven om al het erfgoed te beschermen dat doet herinneren aan Vincent van Gogh, om aan de andere kant in te stemmen met de bouw van een appartementencomplex aan de Elisabethstraat?

Dat vragen de tegenstanders van het bouwplan 'De tantes van Van Gogh' zich af.

De stichting Van Gogh Brabant is momenteel bezig met het opstellen van een lijst met plaatsen in de provincie die op één of andere manier belangrijk zijn geweest voor Vincent van Gogh. Dat kan zijn omdat hij er heeft geschilderd, er over heeft geschreven of heeft gewoond. Het zijn plekken die beschermd moeten worden voor de volgende generaties.

Convenant

Om dat voor elkaar te krijgen is er een convenant opgesteld waarin Van Goghgemeenten als Zundert beloven zorgvuldig met het erfgoed om te gaan. Op 30 oktober wordt dat ondertekend in het Noordbrabants Museum in 's Hertogenbosch. Een dag later stemt de Zundertse gemeenteraad waarschijnlijk in met 'De tantes van Van Gogh'.

De tegenstanders van dat bouwplan snappen daar niks van. Het appartementencomplex aan de Elisabethstraat staat straks precies tussen de tuin van Van Gogh en het Van Goghplein, waar onder meer de Van Goghkerk staat. Historische grond dus, vinden de tegenstanders.