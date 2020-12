Van Glühnen naar Waanzinnige Winter Wonder Walk: ‘Het ging superleuk’

BREDA - Het idee was dat het evenement de afgelaste Klûntocht moest vervangen. Op het laatste moment moest het alcoholvrij en werd de naam gewijzigd naar Waanzinnige Winter Wonder Walk. En toch was de eerste editie van Glühnen afgelopen weekend een succes.

Naar schatting rond de vijfhonderd Bredanaars namen zaterdag en zondag deel aan de route. Corona zette een streep door het carnavaleske Klûnen, waarna in Glühnen een alternatief werd gevonden. Klȗnen op glühwein, dat was het idee.

Tapasbar Plan B, MotMot Gallery/Electron, Dok 19, Radio Pannekoek, De Veestallen en het T-huis waren de deelnemende horecazaken. Floortje van Eeden, een van de twee organisatoren, uitte zich zondagavond tevreden: ,,Het ging superleuk, met positieve reacties van deelnemers. We wilden de locaties in en rond de Belcrum op de kaart zetten, hun afhaalmogelijkheden promoten. Dat is goed gegaan.”

Zo'n 500 deelnemers deden mee aan de eerste editie van de Waanzinnige Winter Wonder Walk, ofwel het Glühnen.

Trots is Van Eeden op de zaken die het oorspronkelijke plan moesten omgooien: ,,De gemeente verbood de verkoop van alcohol. Door onze naam, Glühnen, kwam teveel nadruk op de drank te liggen. Het mocht vooral geen evenement worden. Alle begrip voor het standpunt van de gemeente, al was het vervelend. Maar de zaken kwamen met goede alternatieven.”

Bij MotMot/Electron aan de Speelhuislaan liep het lekker door met wandelaars. Even bestellen aan het loket, een meter verderop de chocomel of appelcider (0,0%) oppikken en op het gemak door naar de volgende locatie. Mike Suijkerbuijk en Machiel van Hoek schenken de drankjes in, een collega zorgt voor de doorstroming van de mensen. Het is niet de bedoeling dat die blijven staan, om de coronaregels na te volgen.

,,Bijna iedereen reageert prima op het feit dat we geen alcohol mogen verkopen”, zegt Van Hoek. Het is voor de horecazaken wel zuur dat ze met de ingekochte glühwein blijven zitten, maar het positieve gevoel voert de boventoon. Van Eeden: ,,We hebben de route niet in het centrum om daar drukte te vermijden.” Een vervolg? ,,Geen idee, eerst maar eens met de gemeente in gesprek over hoe deze uitvoering gegaan is.”