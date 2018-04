Van ‘gedrocht’ tot ‘lekker gek’: de meningen over dit kunstwerk zijn verdeeld

Drie Hoefijzers Noord in Breda krijgt 32 meter hoog wooncomplex

15:04 BREDA - Het is even stil geweest rond Drie Hoefijzers Noord in Breda. Eind 2016 kopte de politiek het toch omvangrijke bouwplan tussen spoor en Liniestraat in. Het bestemmingsplan is inmiddels onderweg en er liggen eerste schetsen voor de bouw van 270 woningen. Blikvanger: een appartementencomplex, 32 meter hoog.