Van wijnbe­drijf naar kinderdag­ver­blijf in Zundert

18 oktober ZUNDERT - Hoe beperken we de invloed van drugscriminaliteit in de regio? Het is een probleem waar alle gemeenten mee kampen. Vooral in het buitengebied proberen de criminelen voet aan de grond te krijgen. Want de productie van drugs als bijvoorbeeld hasj en xtc heeft ruimte nodig, en waar vind je die beter dan op het platteland?