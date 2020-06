Van der Velden bemiddelt tussen voor- en tegenstanders Zwarte Piet in Breda

Van klinkers naar asfalt in Schutse­straat Prinsen­beek

17:00 PRINSENBEEK – Fietsers krijgen meer ruimte in de Schutsestraat in Prinsenbeek. En het wegdek verandert van klinkers in asfalt. Dat zijn de grootste veranderingen in het nieuwe ontwerp voor de ontsluitingsweg vanuit het dorp richting Zevenbergen.