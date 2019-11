Van der Valk Breda zet medewerker op non-actief na #MeToo-beschuldigingen van stagiaire

BREDA - Van der Valk Hotel Princeville in Breda heeft afgelopen week een medewerker op non-actief gezet. De man is door een stagiaire beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat meldde een woordvoerder van het concern woensdag. De man zou de stagiaire verbaal hebben geïntimideerd.

De leerlinge van opleidingsinstituut De Rooi Pannen in Breda, liep samen met twee andere stagiairs stage bij een van de afdelingen van het hotel. ,,Zij is onheus bejegend", zegt Tiny Pheninckx, bestuursvoorzitter van De Rooi Pannen. ,,Voor zover wij weten heeft het te maken met verbale intimidatie op seksueel gebied. Ze zou op een verkeerde manier zijn aangesproken.”

Nadat de leerlinge woensdag 6 november melding maakte van het voorval, besloot De Rooi Pannen om alle drie de leerlingen bij de betreffende afdeling weg te halen. ,,Ze zijn in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. We willen geen risico lopen", aldus Pheninckx. ,,Wij hebben melding gemaakt bij SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, red.). Die accrediteert stagebedrijven en onderzoekt de zaak.” Pheninckx zegt nooit eerder klachten te hebben gehad over Van der Valk.

Furieus

Ben Wohrmann, eigenaar van het hotel, reageerde vorige week furieus op de aantijging. ,,We hebben het besproken met de betreffende medewerker. Die heeft geen idee wat hij misdaan zou hebben. Het meisje heeft hier één dag stage gelopen. Er loopt een man of tien personeel, het hangt daar vol met camera's, de manager loopt permanent rond. De medewerker werkt al jarenlang bij ons. We hebben nog nooit klachten gehad. Dit is heel schadelijk, ongekend.”

‘Van de kaart’

Dinsdag vond een gesprek plaats tussen De Rooi Pannen, Van der Valk, SBB en de medewerker. Volgens Tiny Pheninckx kwamen de standpunten ‘niet helemaal overeen’. ,,SBB doet onderzoek, wij wachten de resultaten daarvan af. Tot die tijd zetten we geen stagiairs op die plek.” Stages bij andere afdelingen van het Bredase hotel lopen wel door.

Quote Hij is met zijn advocaat naar het politiebu­reau gegaan. Zijn naam is geschaad, hij eist een verklaring. Woordvoerder Van der Valk

Volgens een woordvoerder van het Van der Valkconcern was na het gesprek nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd, ook niet voor de medewerker in kwestie. Wel is de man tijdelijk op non-actief gesteld. ,,Dat hebben Van der Valk en hij samen besloten. De medewerker is behoorlijk van de kaart. De man werkt vanaf zijn zestiende bij Van der Valk. Er zijn nooit klachten over hem gekomen. Hij is met zijn advocaat naar het politiebureau gegaan. Zijn naam is geschaad, hij eist een verklaring.” Of de medewerker aangifte heeft gedaan van smaad, kon de woordvoerder niet zeggen. Wel gaf hij aan dat, mocht de aantijging van de leerlinge waar zijn, Van der Valk maatregelen neemt.

SBB zegt de kwestie te onderzoeken. Van der Valk heeft volgens SBB-woordvoerder Angelina van Weerdenburg goed gereageerd door de man op non-actief te zetten. Soms schorst de SBB de erkenning van een bedrijf als stagebedrijf op als er iets is voorgevallen, tot duidelijk is wat er is gebeurd. ,,Maar dat is nu niet nodig", aldus Van Weerdenburg. ,,We houden scherp in de gaten of het sociaal veilig is bij Van der Valk. Voor ons is nu van belang wat er uit ons onderzoek en uit een politieonderzoek komt en wat het bedrijf daarmee doet.” Ze kon niet zeggen of er ooit eerder iets dergelijks is voorgevallen bij Van der Valkvestigingen.

Bedenktijd