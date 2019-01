Door meerdere nieuwbouwprojecten in de gemeente (Breda heeft de ambitie de komende vier jaar 6.000 huizen te bouwen) wordt de aantrekkingskracht voor huishoudens van buitenaf sterker, concluderen de onderzoekers. Het aandeel huishoudens dat afkomstig is uit Oosterhout en Rotterdam is toegenomen in 2018. ,,Huishoudens uit Rotterdam laten zich niet weerhouden door het tekort aan aanbod. In 2018 is het aandeel Rotterdamse huishoudens dat zich in Breda vestigt zelfs verdubbeld vergeleken met het voorgaande jaar.”

Afgenomen

Het beschikbare woningaanbod in Breda is in het vierde kwartaal van 2018 verder afgenomen, tot circa 660 woningen (zes procent minder dan een jaar geleden). Door het tekort aan koopwoningen neemt het aantal verkopen in de Baroniestad af. In het laatste kwartaal van 2018 wisselen vergeleken met een jaar eerder een tiende minder woningen van eigenaar. Het merendeel van de woningen in Breda is gekocht door huishoudens uit de gemeente zelf, 71 procent van de kopers bestaat uit verhuizingen binnen de gemeentegrenzen.