Van de steiger naar de keuken: Fred Friskus begint kwaliteitsrestaurant in Belcrum

De overstap naar horeca is voor Bredanaar Fred Friskus (52) niet zo vreemd als-ie lijkt. ,,In 1986 stond ik al in de keuken van restaurant Markendaal aan de Bouvignelaan. Ik heb een koksopleiding gedaan en daarna in diverse bekende zaken in Breda gewerkt. Vervolgens ben ik de bouw ingegaan. Drie weken later stond ik al mijn eigen steigers te bouwen. Sinds een jaar of vijftien heb ik een eigen, goedlopende zaak.”