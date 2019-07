Van de hitte in de drup: het is geen weer om op de Brabantse camping te zitten

,,Op dit moment is het droog, dus er kan gebarbecued worden", zegt Judith Goossens. Ze was even boodschappen doen en is zojuist op camping 't Haasje in Dorst teruggekomen met een kofferbak vol gesneden stokbrood, kolen en andere bbq-benodigheden. Het is feest deze zondag. Haar dochter Ivy Jane én haar bonuszoon Noël vieren vandaag hun verjaardag. Ivy Jane werd een paar dagen geleden 4, Noël wordt 19. De familie Goossens heeft op de Dorstse camping een eigen veld dat ze al het hele seizoen delen met een grote groep vrienden. ,,We kennen elkaar allemaal van het uitgaan, en festivals die we samen hebben bezocht", legt Delilah van de Weijer uit Breda uit terwijl ze nog bezig is de slingers op te hangen. Natuurlijk hebben ze het warm gehad, afgelopen week.