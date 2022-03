Van Chinese koks tot Afghanen en Eritreeërs: politiek Breda wil bed-bad-brood-opvang behouden

Dat de bed-bad-brood-opvang een succes is, daar kan volgens voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda Wilbert Willems geen misverstand over bestaan. Via een powerpointpresentatie laat hij met lichte trots zien hoe 80 procent van de 49 personen die sinds 2018 zijn opgevangen weer met een ‘bestendige oplossing’ zijn vertrokken.