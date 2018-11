Van Bredase oppositie mag de ozb best wat omhoog

BREDA - De bezuinigingen in de sociale sector worden de komende jaren een heet hangijzer in de Bredase politiek, dat bleek donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad waarin de begroting voor 2019 werd besproken.

Breda moet flink bezuinigen binnen het sociaal domein (wmo, jeugdhulp, sociale werkvoorziening) omdat het rijk de bijdrage daarvoor aan gemeenten terugbrengt. Die bezuinigingen (10 miljoen euro per jaar) moeten in 2021 gerealiseerd zijn, vindt het college.

Geen oplossing

“Hoe denkt de coalitie dat bedrag te bezuinigingen? Daarvoor is zelfs nog geen begin van een oplossing. Maar er zal en moet 10 miljoen per jaar bezuinigd worden,” aldus SP-raadslid Bas Maes, die wil dat de ‘harde deadline’ van 2021 van tafel gaat. Hij wil eerst onderzoeken of het wel verantwoord is om zoveel te bezuinigen. De SP krijgt daarbij in elk geval steun van mede-oppositiepartijen GroenLinks en CDA.

Volgens wethouder Greetje Bos (VVD, Financiën) is er echter voldoende tijd om goede maatregelen te nemen en is het juist van groot belang de deadline te handhaven. “Wij vrezen dat het tekort anders nog verder gaat oplopen,” aldus Bos. Wethouder Miriam Haagh (PvdA) zei dat de maatregelen die voor 2019 zijn genomen om te bezuinigen zo min mogelijk ten koste gaan van mensen die zorg nodig hebben. “Wij zetten in op meer efficiency en minder bureaucratie,” aldus Haagh.

Ozb-belasting

Als er meer geld nodig is voor het sociale domein, mag wat sommige partijen betreft best gekeken worden naar de onroerendzaakbelasting (ozb). Het college wil de ozb verlagen met gemiddeld 1 procent. Maar Hilrieke Nauta (GroenLinks) wees er op dat de ozb-tarieven in Breda al lager liggen dan landelijke gemiddeld. “Zo is er steeds minder geld voor dingen die je als inwoner niet in je eentje kunt kopen, zoals goede trottoirs of groene parken. Dat geld kan ook nodig zijn om de tekorten in het sociaal domein weg te werken,” aldus Nauta. De SP stelde al concreet voor om de ozb te verhogen ten gunste van de sociale sector.

Mantelzorgers

Volgende week moet de gemeenteraad een besluit nemen over de begroting. Diverse partijen komen dan met met moties en amendementen. SP, GroenLinks en CDA hebben enkele gezamenlijke voorstellen aangekondigd, onder andere om meer geld uit te trekken voor mantelzorgers, openbaar groen en de sociale werkvoorziening. Ook de bouw van extra woningen komt volgende week aan de orde.

Onderhoud