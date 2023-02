Van Boemeldonck tot Baviaonenland, hier moet je met carnaval zijn in de wijken en dorpen van Breda

BOEMELDONCK/'T AOGJE/BOSUILENDORP/GIEGELDONK - Veel wijken en alle dorpen binnen de gemeente Breda hebben hun eigen activiteiten tijdens carnaval. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet: dit is wat je moet weten over het carnavalsfeest op al die plekken.

Volledig scherm De Grote Optocht in Boemeldonck start dit jaar op zondag 19 februari, om 13.00. © Eye4images

Boemeldonck (Prinsenbeek)

Wat is het Motto?

Da Staod’oe Goed.

Wie is de Prins?

Prins Franciscus LVII

Wanneer en waar start de Optocht?

De Grote Optocht van Boemeldonck begint zondagmiddag om 13.00. De optocht start op de Markt en volgt daarna de route Kapelstraat, Molenstraat, Westerkim, Groenstraat, Middenweg, Haverdijk en Loopstraat.

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

Vrijdag 17 februari

20.30: In De Drie Linden gaat de Teutenavond van start.

Zaterdag 18 februari

12.00 uur Tijd voor de Boemeldonckse Kinderoptocht.

17.00 uur De prijsuitreiking kinderoptocht vindt plaats bij De Drie Linden.



Zondag 19 februari

13.00 uur De grote optocht van Boemeldonck start op de Markt.

19.30 De prijsuitreiking van de Grote Optocht vindt plaats in de Drie Linden.

Maandag 20 februari

9.00: De hele dag zijn de wagens van de Optocht te bewonderen tijdens de wagenshow.

Dinsdag 21 februari

19.30: De lampionnenoptocht start vanaf De Drie Linden.

Onder de foto: Giegeldonk en de andere dorpen/wijken

Volledig scherm Veel kinderen in de optocht van Giegeldonk. © Pix4Profs-Ron Magielse

Giegeldonk (Haagse Beemden)

Wat is het Motto?

Tis waddut is

Wie is de Prins?

Prins Cornillûs

Wanneer en waar start de Optocht?

De Giegeldonkse Optocht start op zaterdag om 13.00 bij winkelcentrum de Donk.



Waar moet je zijn met carnaval in Giegeldonk?

Het is vier dagen feest in buurthuis Gageldonk

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

Vrijdag 17 februari

19.00: Opening carnaval en lampionnenoptocht vanaf winkelcentrum Heksenwiel.

Iedere avond, 20.00/21:00: Feest in Buurthuis de Gageldonk.

Zaterdag 18 februari

13.00: De Giegeldonkse Optocht trekt door de straten van Haagse Beemden.

13.00: In Buurthuis Gageldonk vindt het Optochtbal en de prijsuitreiking plaats.



Zondag 19 februari

11.49: De Broeders der wandore mét Rob van Uden.

20.30: Tis waddut is met diverse kapellen, in Buurthuis Gageldonk.

Maandag 20 februari

20.00: Tijdens het Bras en Bral Bal met diverse kapellen, in Buurthuis Gageldonk, gaat het dak eraf!

Dinsdag 21 februari

13.00: De spelletjesmiddag gaat van start!

20.00: We nemen afscheid van Prins Cornillûs.

’t Ginneken



Wat is het Motto?

,W’ebbe ginne sluiting mir!’

Wie is de Baron?

Het Ginneken heeft geen prins, maar een Baron: Baron Guillaume Martin de la Triomphe Éblouissant, Constructeur Fanatique de Caillou Bleu et Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires le Dernièrre du Moment.

Wanneer en waar start de Optocht?

De Broeketocht van het Ginneken op zaterdagmiddag start om 13.00 bij het Erasmushuis en zal rond 15.15 afgelopen zijn.

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

vrijdag 17 februari

11.10: De themaonthulling van Boerke Verschuren vindt plaats op de Ginnekenmarkt.

zaterdag 18 februari

13.00: Start van de Broeketocht.

16.30: De prijsuitreiking vindt plaats in het Erasmushuis.

Zondag 19 februari

10.00: Ontbijten op de Ginnekenmarkt. De Baron en hoogheden uit ut Kielegat, ‘t Aogje en Giegeldonk zijn ook aanwezig.

12.00: De drooglegging van de pomp door monsieur Le Baron.

Dinsdag 21 februari

15.30: De Feestelijke afsluiting van Carnaval begint, met de Baron en zijn gevolg op de Ginnekenmarkt.

18.00: Het afscheid van monsieur Le Baron.

Onder de foto: ‘t Aogje en andere dorpen/wijken van Breda

Volledig scherm Er wordt gedanst tijdens een eerdere optocht in 't Aogje door CF de Wisseloars. © Archieffoto Else Loof/Pix4Profs

‘T Aogje (Princenhage)

Wat is het Motto?

‘T Aogje heeft dit jaar ,We zette un tâântje bij’ als motto gekozen.

Wie is de Prins?

Prins Raymundus XIX is de Prins van dit jaar.

Wanneer en waar start de Optocht?

In ‘T Aogje start de optocht zondagmiddag op het Esserplein om 13.11.

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

Vrijdag 17 februari

21.30: Tijdens het Orakel van Nil op ‘t Zottenhofke wordt samen met carnavalsverenigingen het glas geheven vanuit het ,Eerste vaatje bier’.

22.11: Ut Groot Aogs Opwermbal gaat van start in Het Roode Hert.

Iedere avond: Feesten in Buurthuis de Koe.

Zaterdag 18 februari

13.11: Lancering van de Prins en er wordt gezocht naar de Eerste Druppel. Hiermee wordt ‘t Aogse Carnaval geopend op de Haagse Markt.

Zondag 19 februari

10.00: Het ,speciaal Gevolg’ roept de bevolking, samen met slagwerk, op tot het bijwonen van de Aogse Carnavalsoptocht.

13.30: Start van de Optocht.

Maandag 20 februari

19.00: Limonadebal in buurthuis de Koe, gevolgd door het Dorpsbal.

Dinsdag 21 februari

14.00: In Buurthuis de Koe begint de carnavalsshow voor kinderen.

20.00: Plechtig opbergen van ,de Leste Druppel’, op de Haagse Markt.

20.30: Bekendmaken nieuw motto voor 2024 op de Haagse Markt.

Volledig scherm Een natte optocht in 2017 in Totdenringen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Totdenringen (Teteringen)

Wat is het Motto?

In Totdenringen gingen ze voor ,Ut klinkt als un klokske’.

Wie is de Prins?

In Totdenringen is dit jaar Prins Snoek aan de beurt.

Wanneer en waar start de Optocht?

De Lampkestocht van Totdenringen is op maandagavond om 19.00. Het startpunt is daar het Willem-Alexanderplein.

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

Vrijdag 17 februari

18.00: Vrienden van de Sik zijn welkom bij By Tater

21.30: Er volgt een feestavond en prijsuitrijking, ook bij By Tater.

Zaterdag 18 februari

13.45: Carnaval wordt geopend op het Willem-Alexanderplein.

15.00: De jeugdoptocht vertrekt vanaf het Willem-Alexanderplein.

Zondag 19 februari

10.30: De Boerenbruiloft gaat van start in de Dorpsherberg.



Maandag 20 februari

12.00: Het Super Sikkenspel wordt gespeeld door dweilers op diverse locaties.

19.00: De Lampkesoptocht start vanaf het Willem-Alexanderplein.

Dinsdag 21 februari

14.00: Tijdens de kindermiddag wordt de Jeugdraad van 2024 gekozen in ‘t Web.

19.30: Het is tijd voor de Sikverbranding en hierna volgt afscheid van de Prins en jeugdraad. Ook wordt het motto van 2024 bekend gemaakt. Tot slot houden de Klepzijkers een ,Grande Finale’.

Onder de foto: Bosuilendorp en Baviaonenland

Volledig scherm Carnavalsoptocht van Bosuilendorp in 2018. © Foto: Ramon Mangold

Bosuilendorp (Ulvenhout)

Wat is het Motto?

In Bosuilendorp, wat normaal als Ulvenhout door het leven gaat, kozen ze voor ,Ut lôôpt hier op rollekes’.

Wie is de Prins?

Het is de beurt aan Prins Nillus

Wanneer en waar start de Optocht?

De Bosuilse Optocht is op zondag. Hij start om 14.11 in de Molenstraat en eindigt in de Dorpstraat.

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

Vrijdag 17 februari

14.11: De Schoolbelborrel gaat van start op de Pekhoeve.

20.33: Tijd voor de Bosuilse Spelen, die plaats vinden op het Plusplein.

20:00: Het Bosuilen Blaasfestijn met DJ Laors en DJ Sticky gaat van start in de Flamingobar.

Zaterdag 18 februari

14.11: Vlugbal bij de Pekhoeve.

20.11: Het Uilenbal staat in teken van de Carnavalstop 55.

Zondag 19 februari

11.11: Voorafgaand aan de Optocht is het eerst tijd voor de Bosuilse Brunch.

16.11: Na afloop van de Optocht is er een Buitenparty bij De Pekhoeve.

18.11: De prijsuitreiking voor de jeugd start bij de Pekhoeve.

19.11: De prijsuitreiking voor de volwassenen is nu aan de beurt, ook bij de Pekhoeve.

22.11: Er is een after-party bij de Flamingobar.

Maandag 20 februari

14.11: Tijd voor het dobbertjesbal bij de Pekhoeve.

20.30: The Catwalk gaat van start bij de Pekhoeve.

Dinsdag 21 februari

14.11: Het is natte dinsdagmiddag bij de Flamingobar!

19.11: De lampionnenoptocht gaat van start en de uilenverbranding vindt plaats bij de Pekhoeve.

21.11: Er wordt bij de Flamingobar afscheid genomen van de Jeugdraad en de Prins.

Onder de foto: het programma van Bavel, ofwel Baviaonenland

Volledig scherm Een wagen tijdens een eerder Tocht der Tochten in Baviaonenland. © archieffoto CINDY JOOS

Baviaonenland (Bavel)

Wat is het Motto?

In Baviaonenland werd dit jaar geen motto verkozen.

Wie is de Prins?

Prins Adrianus is dit jaar Prins.

Wanneer en waar start de Optocht?

In Baviaonenland begint de optocht op zondagmiddag om 13:45. Hij start vanaf de Huif.

Wat zijn de hoogtepunten tijdens Carnaval?

Vrijdag 17 februari

13.00: De Scholenoptocht start in het Kapittelhof.

15.11: Woonzorgcentrum de Donk in Ulvenhout wordt gezocht.

20.11: Het is tijd voor het Bouwers- en Sjouwersbal bij alle hos- en danshoreca in Baviaonenland.

Iedere avond: Grote carnavalsfeesten in alle horeca.



Zaterdag 18 februari

13.30: Het seniorenbal in ‘t Klooster gaat van start.

18.30: De officiële opening van Carnaval vindt plaats op het Jack van Gilsplein.

20.11: Het Openingsbal begint in alle hos- en danshoreca.

21.15: Het 10+ Carnavalsbal start bij Korenmolen De Hoop.

22.45: De Prins en zijn gevolg komen naar Fabels.

Zondag 19 februari

13.00: Ontvangst Prins Adrianus bij de Huif.

19.11: De prijsuitreiking van de kinderoptocht, Tocht der tochten en van de straatversierprijs, en de Huldinging van D’n Baviaon vinden plaats bij De Huif.



Maandag 20 februari

11.41: Brunch Club van 44 bij de molen De Hoop.

14.11: Het grote familiebal start bij alle horeca.

19.00: Kindercarnaval in het Klooster.

Dinsdag 21 februari

14.30: Carnavallen op het plein is begonnen op het Jack van Gilsplein.

19.00: Nog één keer kindercarnaval bij molen De Hoop.

21.11: Er wordt plechtig afscheid genomen van Prins Adrianus en Jeugdprinses Saar op het Jack van Gilsplein.