Van bloemkoolburgers tot courgettekoekjes: Veggie Fest voor studenten in Bavelse molen

ZUNDERT – Een auto met Frans kenteken is woensdagavond aan de kant gezet op het bedrijventerrein Hazeldonk bij Zundert. In het voertuig vond de politie hennep, een mes en 198 sloffen met illegaal ingevoerde sigaretten. Die had de bestuurder in Nederland voor in totaal 14.976 euro kunnen verkopen.

