Valt er nog wat te klagen in Breda?

BREDA - De bevolking van Breda is over het algemeen bijzonder gelukkig. Het enige waar de bewoners meer last van hebben gekregen is geluidshinder. Maar driekwart van hen is zo tevreden met het leven in de stad, dat ze er het rapportcijfer 8 voor geven.

Dat blijkt uit de Bewonersenquête Stad 2018 die is opgesteld door burgemeester en wethouders. Het rapport is een lange lijst met goed nieuws. Zo vindt bijna driekwart van de Bredase bevolking dat de openbare ruimte ‘goed bruikbaar’ is. Meer dan de helft vindt het een prima plek om andere mensen te ontmoeten. Nog beter: negen op de tien voelt zich er veilig.

Quote Negen op tien Bredanaars zouden binnenstad ‘zeker aanbevelen’. Bewonersenquête Stad 2018

De binnenstad is ook een succesverhaal. Het centrum heeft een eigen karakter, het is er gezellig en er hangt sfeer, zeggen meer dan negen van de tien bewoners van Breda. Ze zouden de binnenstad ‘zeker aanbevelen’ bij mensen die er nog niet eerder zijn geweest. Het aanbod van cafés en restaurants in combinatie met een goede bereikbaarheid per fiets of te voet dragen ook bij aan een hoge score voor de binnenstad. Bijna 70 procent van de Bredanaars is trots of zelfs heel trots op de stad.

Wel meer geluidshinder

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk wat te klagen valt. ,,De geluidshinder van personen- en vrachtauto’s is significant toegenomen. Rond de 30 procent van de inwoners ondervindt daar (ernstige) hinder van’’, melden de opstellers van het onderzoek.

Tegelijkertijd neemt het autobezit weer toe. Intussen hebben bijna negen op de tien inwoners een auto. Overigens zorgen ook evenementen en bedrijven voor ‘opvallend’ meer overlast.

Volledig scherm Het Valkenberg, verreweg het populairste park van Breda. © ron magielse / pix4profs Maar daar blijft het wel bij. De meeste Bredanaars worden er niet ongelukkiger van. Want volgens de enquête is 81 procent van de bewoners gelukkig. Het meest tevreden zijn ze over hun woning en hun geestelijke gezondheid.

De opstellers van de enquête hebben ook een antwoord gezocht op de vraag of de Bredanaar wel eens naar een park gaat. Het antwoord is: ja. Negentig procent heeft in 2018 park of bos bezocht. Verreweg het populairst is het Valkenberg, waar iets meer dan driekwart van de bevolking wel eens is geweest. Wilhelminapark en Van Sonsbeeckpark volgen op respectabele afstand met respectievelijk 32 en 23 procent. Ronduit onpopulair zijn Liniepark en Koolwijkpark. Daar komt met pijn en moeite drie procent aan bezoek op af.