Valse start rond 80 meter hoge torenflat in Breda: inspraak moet helemaal opnieuw

Eerder hebben omwonenden laten weten niets te zien in dit plan dat een torenflat van tachtig meter in zich bergt. Die weerstand heeft intussen ook indruk gemaakt op een aantal fracties en in ieder geval op de grootste, die van de VVD. Want raadslid Braspenning was duidelijk: de inspraak is op alle fronten fout gegaan en moet overnieuw. Bovendien wordt deze vorm van participatie maatgevend voor de toekomst.