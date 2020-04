Vals alarm bij bouw station Breda kostte vermogen

Ruiten ingeslagen van auto's in Mollenberg en Baliëndijk in Breda

6:39 BREDA - Bij vier auto’s zijn er in de Mollenberg en Baliëndijk in Breda de ruiten aan de bestuurderskant ingeslagen en geprobeerd brand te stichten. Dat gebeurde rond 00.40 uur in de nacht van woensdag op donderdag.