Valkeniersplein pakt parkeerchaos en overlast door zwervers aan

BREDA - Jarenlang zag Marcella Botterblom vanuit haar kaas- en delicatessenwinkel op de hoek van het Valkeniersplein en Prins Hendrikstraat hoe automobilisten soms wanhopig een parkeerplek probeerden te bemachtigen op het plein. “Het is is nog steeds heel druk, maar nu er eenrichtingsverkeer is, werkt het veel beter,” aldus Botterblom.

Rond het Valkeniersplein zijn meer dan twintig winkels gevestigd, waaronder een druk bezochte Albert Heijn. Op de parkeerplaats konden auto’s altijd alle richtingen uitrijden waardoor er regelmatig een chaos ontstond. Sinds eind vorig jaar staan er pijlen op het wegdek en is een hekje geplaatst, zodat automobilisten in een bepaalde richting worden gedirigeerd. “Op hele drukke dagen zetten we ook verkeersregelaars in,” aldus Botterblom.

Parkeren

Het veranderde parkeerregime is een direct gevolg van een betere samenwerking op het plein. Die was vorig jaar in gang gezet op initiatief van de nieuwe AH-manager, die elders goede ervaringen had met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarin ondernemers, gemeente, politie en brandweer afspraken maken.

Het Valkeniersplein had op dat moment niet alleen te maken met parkeerproblemen, maar ook met overlast van zwervers en met criminaliteit, zoals fietsendiefstallen. Besloten werd de problemen aan te pakken met de KVO-methode, waarbij partijen samen een plan opstellen en zo de veiligheid verbeteren.

Zwervers

Dat is goed gelukt, zegt Audrey van Doornspeek, die als extern deskundige het proces begeleidt. “Er is een sterke daling van aangifte van criminaliteit en meldingen van overlast. Zo was het probleem met zwervers vooral dat ze ze alcohol gebruikten en bezoekers lastig vielen. Daar zijn ze door politie en hulpverleners op aangesproken, en je ziet dat het werkt,” aldus Doornspeek.

Inmiddels laat de politie zich vaker zien op het plein, lopen boa’s regelmatig een rondje, zijn er nieuwe fietsklemmen geplaatst en is gezamenlijke feestverlichting aangebracht. Dit jaar volgt een onderzoek naar het (onoverzichtelijke) kruispunt Valkeniersplein-Dillenburgstraat-Prins Hendrikstraat. Studenten van de Breda University (BUAS) gaan bekijken of daar een oplossing voor de te vinden is.