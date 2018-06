Valkenbergdealers hadden 'ware apotheek' aan drugs op zak

Heroïne, XTC: ,,De negen mensen die nog vast zitten hadden allemaal handelshoeveelheden drugs op zak. Collega's spreken over een ware apotheek, vanwege de vele verschillende soorten", vertelt Willem-Jan Uytdehage, woordvoerder van de politie.

Gisteren hield de politie, samen met handhavers van de gemeente, een grote actie tegen drugsoverlast in het Valkenberg: Dealers Day. Van twee kanten werden de dealers en gebruikers ingesloten. Vaak hangen zij bij de bankjes op het pad tussen de Willemstraat en het Kasteelplein, vlakbij de aanlegsteiger.

Maximaal drie dagen

,,Voor nu hebben we nog reden om ze vast te houden omdat we nog onderzoek doen", legt Uytdehage uit. Mogelijk komen de negen verdachten vandaag of morgen vrij: ,,We mogen ze maximaal drie dagen vasthouden." Tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt.

De andere zes mensen die bij de actie werden aangehouden zijn gisteravond alweer in vrijheid gesteld: ,,Die hebben een waarschuwing gehad. Mochten ze in het park gevonden worden met iets op zak, of ze misdragen zich, dan kunnen ook zij een gebiedsverbod krijgen."

Niet aan de haak

Met de actie van gisteren wilden gemeente en politie een signaal afgeven. ,,Gedraag je, ga daar niet lopen dealen", aldus Uytdehage. ,,Maar we zijn nog niet klaar. We houden, samen met BOA's, een extra oogje in het zeil. We kunnen daar niet 24/7 politieagenten neerzetten, maar met meldingen van burgers kunnen we wel sneller doorpakken", aldus de woordvoerder.

,,We hebben de afgelopen tijd veel meldingen gekregen van overlast. Als mensen merken dat iets niet aan de haak is, of dat er een vechtpartijtje ontstaat: laat het weten. Want dan hebben we ook een grotere stok om mee te slaan. Liever één melding te veel dan te weinig."