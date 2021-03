Valkenberg is te druk, Breda roept op om niet meer naar park te komen

Het mooie lenteweer trekt flink wat bezoekers naar het stadspark. Te veel, vindt de gemeente. ‘Let op, drukte in het Valkenberg’, stelt ze op sociale media. ‘Ga het park niet in.’ Het is nog niet zo druk dat het park op slot gaat of ontruimd hoeft te worden.

De gemeente spreekt nu van ‘code oranje’, laat een woordvoerder weten. Pas bij ‘code rood’ worden volgende stappen genomen. ,,Maar laten we ervan uitgaan dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, dan blijft de drukte beheersbaar.”

Cirkels op het gras

Afgelopen week heeft Breda nog cirkels aangebracht in het park, waarbinnen een groep op anderhalve meter afstand van andere groepen kan blijven zitten. Die cirkels werken deels, leert een rondgang door het park. Hoewel veel bezoekers proberen om binnen die rondes te blijven, zijn de meeste groepen simpelweg te groot om erin te passen. Waardoor ze weer dichter op de andere groepscirkel zitten.

Daarnaast zijn niet overal in het park deze cirkels geplaatst. Enkel het gebied rond het T-Huis is ‘ingetekend’. Richting het Kasteelplein kan iedereen een vrije zitplek zoeken. Over het algemeen is het daar wat minder druk dan rond de vijver.

Niet alleen in Breda is het druk, ook andere stadsparken in het land hebben moeite om de bezoekersstromen te controleren. Zo is eerder vandaag het Vondelpark in Amsterdam al afgesloten, en heeft Tilburg het Spoorpark op slot gezet. Daar is het zo druk dat niemand meer naar binnen mag, al wordt het park niet ontruimd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het is druk in het Valkenberg in Breda deze dinsdag. De gemeente roept op om niet meer te komen. © Tom Hayes

Volledig scherm Het is druk in het Valkenberg in Breda deze dinsdag. De gemeente roept op om niet meer te komen. © Tom Hayes