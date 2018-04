Valkenberg is nog altijd een hotspot voor Pokémonjagers

Schaapachtig beest

Voor diegenen die de Pokémonencyclopedie niet direct paraat hebben: Mareep is een schaapachtig beest, een wol-Pokémon. Niet overdreven sterk en met een 'genderratio' van 50 procent man en 50 procent vrouw. Het kan elektriciteit opwekken en is doorgaans crèmekleurig. Maar niet op deze community-dag in het park. Deze dag is het beestje roze. Een must have dus. Het verklaarde enkele tientallen actieve Pokémonjagers die, gewapend met hun mobieltje voor zich uit, door het park lopen.

De Bredase Pokémon Go-Facebookgroep telt momenteel 1.081 leden. Deze groep groeit nog altijd. Vierentwintig van hen hebben zich pas in de afgelopen dertig dagen aangesloten. Nichal Joossen (26) is fan van het eerste uur. ,,Ik denk dan de meeste mensen die jong waren in de jaren negentig een zwak hebben voor Pokémon", zegt hij.

Schattig

Lee Backx is samen met haar zus en zwager in het park. ,,Het is gewoon een leuk maandelijks evenement waarbij mensen bij elkaar gebracht worden", aldus Backx. ,,We zijn er elke maand bij. In de loop van de tijd ga je gezichten herkennen en leer je mensen kennen." Over de guest of honour van de dag zegt ze",,Mareep is wel schattig maar niet zo heel sterk."