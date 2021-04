Valkenberg is er voor alles wat de lockdown verbiedt: ‘Maar sommige boa's zijn heel streng’

Jean-Pier­re Schraven bergt de schaar op: einde aan meer dan een eeuw knippen in Breda

31 maart BREDA - Stel jezelf in Breda voor als ‘Schraven’ en de kans is groot dat de vervolgvraag is: ‘Familie van de kapper?’ Niet gek, in de wetenschap dat kapper Schraven al ongeveer een eeuw een begrip is in de stad. Tot aan deze week, dan sluit het boek. Jean-Pierre Schraven, kleinzoon van de Jean-Pierre die ooit aan de Ginnekenweg een herenkapper startte, stopt ermee per 1 april. En dat is geen grap.