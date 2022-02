Valentijnshart in Stadskantoor Breda: ‘De wereld heeft liefde nodig’

Vuelta

Het hart bestaat uit honderden lapjes van 21x30 centimeter, die de afgelopen twee jaar op initiatief van Spapens zijn vervaardigd door een grote groep breiers. Het idee is om met die lapjes drie grote rode shirts te maken als Breda etappeplaats is in de wielerronde van Spanje. In 2020 ging het feest rond de Vuelta vanwege corona niet door, dit jaar verschijnen in augustus de rode reuzenshirts alsnog op de muur van het Spanjaardsgat, plus op de dag van de etappe (21 augustus) één groot exemplaar op het sportveld van de KMA.