Vaker hardrijders op Prinsenkade Breda, toestand slachtoffer ongeval zorgwekkend

Nieuwe Dorpsraad Ulicoten: ‘Wat betekent leefbaarheid voor Ulicoten?’

11:31 ULICOTEN - De afgelopen dinsdag ‘gedoopte’ Dorpsraad Ulicoten kijkt naar het nu en het straks. Niet naar het verleden, waarin de communicatie tussen het dorp en het gemeentehuis in Baarle-Nassau misschien niet altijd even soepel verliep. “Het heeft geen zin om terug te kijken”, zegt Hans Bettonviel resoluut. “Die bladzijde slaan we om, het is tijd om fris van start te gaan met nieuwe mensen en nieuwe ideeën.”