Vaker camera's ingezet in Bredase woonwijken

BREDA - In Breda zijn vorig jaar vaker en langer camera's ingezet in woongebieden dan in 2017. Op verschillende plekken in de stad hebben in 2018 drie maanden camera's gehangen nadat zich daar ernstige geweldsdelicten hadden voorgedaan, zoals de beschieting van woningen en een poging tot liquidatie.

Dat schrijft burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad. In de algemene plaatselijke verordening is opgenomen dat de burgemeester regelmatig de gemeenteraad informeert over cameratoezicht in woonwijken. (Het gaat dus niet over camera’s in uitgaans- en winkelcentra of op bedrijventerreinen).

Risico

In woongebieden mogen camera's alleen worden ingezet als er een risico is op verstoring van de openbare orde is waarbij andere maatregelen niet afdoende zijn. Omwonenden moeten daar actief over worden geïnformeerd.

In het overzicht dat Depla aan de raad heeft gestuurd is te zien waar in 2017 en 2018 camera's hebben gehangen. In 2017 was dat vijf keer, met een gemiddelde duur van een maand. De langste periode was twee maanden in de Donkvaart, vanwege ernstige overlast door druggebruikers op het parkeerterrein daar.

Liquidatie

In 2018 werden acht keer camera's ingezet in woonstraten. Gemiddeld bleven die bijna twee maanden hangen. In vier gevallen ging het om ernstige geweldsdelicten, waarna drie maanden camera's werden gebruikt. Zowel in de Ahornstraat als Hagehof betrof het de beschieting van woonhuizen. In de Kesterenlaan ging het om de beschieting van een kapperszaak en in de JD Zocherstraat betrof het een poging tot liquidatie en een autobrand.

Jongerenoverlast