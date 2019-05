Vakbond eist sociaal plan voor personeel Juzt

De bond vreest dat Juzt, dat zoals bekend in grote financiële problemen zit, de komende tijd haar gezonde, levensvatbare onderdelen zal verkopen en met bedrijfsonderdelen die verlies lijden, blijft zitten. FNV-bestuurder Janny Koppens: ,,In dat geval is er voor het personeel straks geen stuiver meer in kas voor een fatsoenlijk sociaal plan. Dat moet er eerst komen voordat de uitverkoop van start gaat.’’

‘Gebruik vastgoed Juzt als onderpand’

Koppens vindt dat de gemeenten in West-Brabant die jeugdzorg bij Juzt inkopen, financieel moeten bijspringen voor dat sociaal plan. ,,En mochten ze bang zijn hun geld niet terug te krijgen. Juzt beschikt over de nodige panden her en der die veel geld waard zijn. Gebruik dat vastgoed als onderpand.’’ Koppens stuurt de komende dagen een brief met die strekking aan de 19 gemeentebesturen in de regio. Deze week is er bovendien overleg tussen de bonden en de ondernemingsraad van Juzt.

Vorige week werd duidelijk dat het water Juzt, de grootste jeugdzorginstelling in West-Brabant, tot aan de lippen staat. Nadat de jeugdzorg in 2015 overging van het Rijk naar de gemeenten en die overgang met forse bezuinigingen gepaard ging, dook de instelling in de rode cijfers. Om het hoofd boven water te houden voerde de leiding van Juzt flink wat reorganisaties door en gingen honderden banen verloren. Maar de rode cijfers bleven.

Op rand faillisement

Volgens Koppens balanceert de instelling op het randje van een faillissement. ,,Ik weet niet of het waar is. Maar in de wandelgangen heb ik gehoord dat met de noodlening van 2,6 miljoen in ieder geval de salarissen van het personeel voor de komende vier tot zes weken betaald kunnen worden. Dat geeft wel aan hoe nijpend de situatie is.’’

Juzt-bestuurder Esther Overweter liet eind vorige week weten meerdere scenario’s voor ogen te hebben als het gaat om de toekomst van Juzt, waaronder ook het voorbestaan van de instelling. Maar volgens de Bredase wethouder voor jeugdzorg Marianne de Bie is er maar één scenario denkbaar: het opdelen van Juzt en de verkoop van onderdelen aan andere zorginstellingen.

750 miljoen erbij, per jaar

De financiele problemen bij Juzt staan niet op zich. Volgens deskundigen hebben vier op de tien instellingen in de jeugdzorg het moeilijk door de sinds 2015 doorgevoerde bezuinigingen. Daarom, vinden de vakbonden, moet minister Hugo de Jonge met extra geld - 750 miljoen per jaar - over de brug komen. Maar zover wil de minister niet gaan.